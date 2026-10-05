La Promessa, le trame della settimana dal 12 al 18 ottobre

Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal. L'investigatore dice ad Adriano, a Martina e ad Alonso che Catalina sta guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.

Enora ha un chiarimento con Tono. Adriano dice a Martina di averla baciata intenzionalmente. Gli invitati entrano in chiesa ma Angela tarda ad arrivare.

Teresa finisce nel mirino delle sue compagne, mentre Vera la affronta in quanto la ritiene responsabile della partenza di Lope.

Lontano da La Promessa, Curro vive isolato in una casetta, smarrito e distante da tutto e da tutti. Inoltre, dopo il funerale, Alonso attraversa ore dolorose e chiede a Margarita di restare a La Promessa.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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