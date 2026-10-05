Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
La promessa
SOAP05 ottobre 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 12 al 18 ottobre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 12 al 18 ottobre su Rete 4
Condividi:

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 12 al 18 ottobre?

La Promessa, le trame dal 12 al 18 ottobre

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal. L'investigatore dice ad Adriano, a Martina e ad Alonso che Catalina sta guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.

Enora ha un chiarimento con Tono. Adriano dice a Martina di averla baciata intenzionalmente. Gli invitati entrano in chiesa ma Angela tarda ad arrivare.

Teresa finisce nel mirino delle sue compagne, mentre Vera la affronta in quanto la ritiene responsabile della partenza di Lope.

Lontano da La Promessa, Curro vive isolato in una casetta, smarrito e distante da tutto e da tutti. Inoltre, dopo il funerale, Alonso attraversa ore dolorose e chiede a Margarita di restare a La Promessa.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto