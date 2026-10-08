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ANTICIPAZIONI08 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 9 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 9 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 9 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 ottobre

Teresa Quintero (Candela) e Carmen Flores (Simona) in una scena de La Promessa
Teresa Quintero (Candela) e Carmen Flores (Simona) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 9 ottobre, Enora confida a Manuel che lei è solo una pedina nelle mani del duca de Carvajal y Fuentes.

Quest'ultimo le aveva promesso di cancellare il debito che lo zio aveva nei suoi confronti, a una sola condizione: riuscire a entrare nella squadra di Manuel e passargli tutte le informazioni sul nuovo motore a cui stavano lavorando. Infine, Maria ha un capogiro davanti a Carlo e lui si agita.

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