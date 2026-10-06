Scopriamo cosa succederà mercoledì 7 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 7 ottobre, Martina convince Angela a prendere le gocce prescritte del dottore, ma il farmaco lascia la ragazza completamente stordita .
Curro, preoccupato per lei, riesce a raggiungerla di nascosto per accudirla. Nel frattempo, Carlo cerca di mostrarsi premuroso nei confronti di Maria. Lei inizialmente rimane diffidente, ma il modo in cui lui si rapporta ai bambini di Catalina riesce a conquistarla. In quel momento, però, Maria viene colta da un improvviso malore e perde i sensi.