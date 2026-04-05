Enrique Fortùn (Lopez Ruiz ); Angela Echaniz Oyarzabal (Vera Gonzales) in una scena di La promessa

Scopriamo cosa accadrà lunedì 6 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del loro palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 aprile

Nella puntata di lunedì 6 aprile, Teresa racconta a Romulo e Petra dello stato alterato in cui ha trovato Eugenia e della minaccia fatta al capitano con il tagliacarte.

Vera confida a Pia e Teresa che è preoccupata per il regalo di Lope e per il modo in cui lo ha ricevuto, ma Pia la sminuisce.

Angela mostra segni di gelosia vedendo Curro e Martina parlare in modo affettuoso.

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