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La promessa

ANTICIPAZIONI09 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 10 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Amparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La Promessa.
Amparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà domenica 10 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 maggio

Nella puntata di domenica 10 maggio, la festa ha delle ripercussioni negative per Angela, poiché Lorenzo è determinato a mandarla a casa del marchese de Andujar affinché si scusi con lui.

Dato che Petra non sembra voler permettere alla servitù di assistere alle nozze di Romulo e di Emilia, la coppia decide di celebrare il matrimonio alla Promessa.

Alonso affida a Catalina e Adriano il pieno controllo dell'amministrazione della tenuta.

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