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La forza di una donna

SERIE TV09 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 10 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 10 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La Forza di una donna.
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di domenica 10 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet chiude con Emre.

La forza di una donna 3: cosa succede il 10 maggio

Kismet prende la decisione di porre fine alla relazione con Emre. Bahar riferisce a Enver che la casa editrice è contenta del libro.

Infine, Sirin è sopraffatta dal suo malessere e tenta di compiere un gesto gravissimo.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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