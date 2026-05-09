Nella nuova puntata di domenica 10 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet chiude con Emre.
Kismet prende la decisione di porre fine alla relazione con Emre. Bahar riferisce a Enver che la casa editrice è contenta del libro.
Infine, Sirin è sopraffatta dal suo malessere e tenta di compiere un gesto gravissimo.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.