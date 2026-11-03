Scopriamo cosa succederà mercoledì 4 novembre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 4 novembre, padre Samuel spinge Maria a concedere una possibilità a Carlo come padre. La domestica non gli ha ancora trovato il modo di annunciare la gravidanza e anche Pia prova a metterla alle strette.



Dopo un'attenta riflessione, Curro e Angela tornano alla Promessa, mentre Leocadia cerca invano una tregua con Margarita.

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