Scopriamo cosa succederà sabato 31 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 31 ottobre, Curro capisce di non aver colpito Alonso; Angela cerca così di farlo ragionare. Petra dice a Samuel che non può chiudere il rifugio.

Candela e Simona dicono a Tono di parlare con Enora e di esporle i dubbi legati a suo zio. Infine, Leocadia si lamenta con Alonso della situazione di Curro e Angela.

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