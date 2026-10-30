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ANTICIPAZIONI30 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 31 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 31 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 31 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 31 ottobre

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 31 ottobre, Curro capisce di non aver colpito Alonso; Angela cerca così di farlo ragionare. Petra dice a Samuel che non può chiudere il rifugio.

Candela e Simona dicono a Tono di parlare con Enora e di esporle i dubbi legati a suo zio. Infine, Leocadia si lamenta con Alonso della situazione di Curro e Angela.

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