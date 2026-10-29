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ANTICIPAZIONI29 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 30 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 30 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 30 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 ottobre

Maria Castro (Pia) in una scena de La Promessa
Maria Castro (Pia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 30 ottobre, dopo aver scoperto delle mansioni che Vera è obbligata a svolgere, Teresa chiede a Cristobal di non intromettersi nei rapporti con la servitù e gli ricorda che le ha giurato di non rivelare il loro segreto.

Nel frattempo, Pia vorrebbe che fosse Carlo il nuovo valletto assunto alla Promessa. Infine, le cuoche negano con Enora di aver notato che Tono è particolarmente pensieroso.

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