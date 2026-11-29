Scopriamo cosa succederà lunedì 30 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 30 novembre, le voci riguardo Maria e Carlo cominciano a girare tra la servitù; anche Samuel rimane turbato da quello che circola su di loro.
Curro ha un diverbio con Lorenzo, mentre Enora inizia a sospettare che il comandante non sia un pilota.
Infine, Petra chiede a Samuel se Maria è incinta.