Scopriamo cosa succederà martedì 3 novembre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di martedì 3 novembre, Angela e Curro ragionano sul da farsi dopo l'incontro con Manuel. Lei vorrebbe tornare a palazzo nonostante le difficoltà, ma lui teme di perderla nuovamente.



Petra è preoccupata per la situazione di padre Samuel, mentre Manuel si adopera per frenare i guadagni ricavati da Leocadia e dal Duca grazie alla sua attività con i motori.

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