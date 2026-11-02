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ANTICIPAZIONI02 novembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 3 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 3 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 3 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 3 novembre

Daniel Schroder (Padre Samuel) ina una scena de La Promessa
Daniel Schroder (Padre Samuel) ina una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 3 novembre, Angela e Curro ragionano sul da farsi dopo l'incontro con Manuel. Lei vorrebbe tornare a palazzo nonostante le difficoltà, ma lui teme di perderla nuovamente.

Petra è preoccupata per la situazione di padre Samuel, mentre Manuel si adopera per frenare i guadagni ricavati da Leocadia e dal Duca grazie alla sua attività con i motori.

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