Scopriamo cosa succederà mercoledì 28 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 28 ottobre, Teresa insiste per assumere un nuovo valletto, tentando di assecondare le richieste della servitù.
Le condizioni di Angela migliorano, ma Curro resta prudente e intende restare lontano dalla Promessa.
Manuel cerca una via d'uscita dagli accordi con Leocadia.