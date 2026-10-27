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ANTICIPAZIONI27 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 28 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 28 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 ottobre

Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa
Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 28 ottobre, Teresa insiste per assumere un nuovo valletto, tentando di assecondare le richieste della servitù.

Le condizioni di Angela migliorano, ma Curro resta prudente e intende restare lontano dalla Promessa.
Manuel cerca una via d'uscita dagli accordi con Leocadia.

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