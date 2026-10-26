Scopriamo cosa succederà martedì 27 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 27 ottobre, Teresa chiede a don Cristobal di assumere un nuovo valletto, mentre lui la invita a rivelare alla servitù la verità sulla partenza di Lope.
Intanto, Adriano affronta Martina, che ribadisce l’impossibilità di una relazione tra loro.
Angela, in ripresa, spera di tornare alla normalità, ma Curro rimane cauto.