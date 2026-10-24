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ANTICIPAZIONI24 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 25 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 25 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 ottobre

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 25 ottobre, Margarita lascia La Promessa per evitare Leocadia, nonostante la richiesta della figlia Martina di restare a palazzo.

Vera continua a manifestare il sua disappunto a Cristobal e Teresa per il licenziamento di Lope, mentre tutta la servitù è esasperata per la quantità di lavoro. Curro isola Angela e minaccia chiunque provi ad avvicinarsi, compresi Manuel e Pia.

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