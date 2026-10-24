Scopriamo cosa succederà domenica 25 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 25 ottobre, Margarita lascia La Promessa per evitare Leocadia, nonostante la richiesta della figlia Martina di restare a palazzo.



Vera continua a manifestare il sua disappunto a Cristobal e Teresa per il licenziamento di Lope, mentre tutta la servitù è esasperata per la quantità di lavoro. Curro isola Angela e minaccia chiunque provi ad avvicinarsi, compresi Manuel e Pia.

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