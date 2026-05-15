Scopriamo cosa succederà sabato 16 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 16 maggio, la festa ha delle ripercussioni negative per Angela.
Lorenzo vuole mandarla a casa del marchese de Andujar affinché si scusi con lui. Petra non vuole che la servitù assista alle nozze di Romulo e di Emilia, per questo la coppia decide di celebrare il matrimonio alla Promessa.
Samuel continua a cercare spiegazioni per il comportamento di Petra e vuole convincerla a non raccontare la sua relazione con Maria. La messa in scena pianificata da Lope per infiltrarsi nel palazzo dei duchi de Carril sembra andare come previsto.
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