Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV15 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 16 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 16 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna.
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna.

Nella nuova puntata di sabato 16 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet chiude con Emre.

La forza di una donna 3: cosa succede il 16 maggio

Sirin torna a casa cercando i soldi che Enver tiene nascosti. La donna li cerca ovunque, ma non riesce a trovarli.

Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice per visionare i bozzetti della copertina del suo libro. Durante il viaggio in macchina, Bahar informa Fazilet che Sirin ha ucciso Sarp.

Nel frattempo, Raif con uno stratagemma riesce a fare una proposta a Ceyda.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video