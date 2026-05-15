Nella nuova puntata di sabato 16 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet chiude con Emre.
Sirin torna a casa cercando i soldi che Enver tiene nascosti. La donna li cerca ovunque, ma non riesce a trovarli.
Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice per visionare i bozzetti della copertina del suo libro. Durante il viaggio in macchina, Bahar informa Fazilet che Sirin ha ucciso Sarp.
Nel frattempo, Raif con uno stratagemma riesce a fare una proposta a Ceyda.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.