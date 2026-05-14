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Be My Sunshine

SERIE TV15 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 18 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 18 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 18 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Beril Pozam (Idil Saglam) in una scena di Be My Sunshine.
Beril Pozam (Idil Saglam) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 18 maggio

Poyraz è preoccupato per Idil: l'uomo ha saputo che non sta andando in ospedale per la terapia.

Haziran, invece, ignara del problema, inizia a ingelosirsi.

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