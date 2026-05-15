La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 16 maggio dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 16 maggio

Halit ha scoperto che Leyla ha tentato di corrompere il medico per testimoniare il falso, e decide di cacciarla.

Metin comunica ad Halit che ha perso tutto e che è costretto a vendere le quote della Holding per coprire l'enorme debito fiscale.

Sconvolto dalla notizia, Halit ha un malore. Successivamente abbandona la villa insieme a Erim, Zehra e Lila.

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