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ANTICIPAZIONI14 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 15 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 15 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 15 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 ottobre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 15 ottobre, Carlo cerca di essere gentile con Maria, lei e' un po' titubante, ma il suo modo di trattare i bambini di Catalina la colpisce, e proprio in quel frangente ha uno svenimento.

Lope riceve l'offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia, ma dice a Vera che intende rifiutare perch non vuole lasciarla. Enora viene messa alle strette da Manuel che le chiede delle lettere e cosa ha a che vedere lei con il duca de Carvajal y Cifuentes.

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