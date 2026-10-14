Scopriamo cosa succederà giovedì 15 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di giovedì 15 ottobre, Carlo cerca di essere gentile con Maria, lei e' un po' titubante, ma il suo modo di trattare i bambini di Catalina la colpisce, e proprio in quel frangente ha uno svenimento.

Lope riceve l'offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia, ma dice a Vera che intende rifiutare perch non vuole lasciarla. Enora viene messa alle strette da Manuel che le chiede delle lettere e cosa ha a che vedere lei con il duca de Carvajal y Cifuentes.

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