Scopriamo cosa succederà mercoledì 14 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 14 ottobre, Pia rivela a Petra che Maria non è incinta.
Angela, vestita da sposa, scrive una lettera di addio a Curro. In cucina si sta preparando il banchetto nuziale. Nel frattempo, Enora si chiarisce con Tono e Adriano dice a Martina di averla baciata intenzionalmente.