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ANTICIPAZIONI13 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 14 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 14 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 ottobre

Una scena de La Promessa
Una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre, Pia rivela a Petra che Maria non è incinta.

Angela, vestita da sposa, scrive una lettera di addio a Curro. In cucina si sta preparando il banchetto nuziale. Nel frattempo, Enora si chiarisce con Tono e Adriano dice a Martina di averla baciata intenzionalmente.

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