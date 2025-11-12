Una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 13 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 novembre

Nella puntata di giovedì 13 novembre, a La Promessa la tensione è alle stelle. La marchesa riesce a mettersi in contatto con Jacobo, che non tarda a presentarsi a palazzo, cogliendo di sorpresa Martina, ancora scossa dal tentativo di inganno da parte degli zii.

Intanto, Jana non riesce a smettere di pensare alla sua scoperta e cerca disperatamente una spiegazione, ma l'arrivo inaspettato di qualcuno la riempirà di gioia. Petra cerca di nascondere il proprio disappunto per essere stata messa da parte da Santos, che intanto sogna una possibile riconciliazione tra i suoi genitori. Infine, dopo l'improvviso ritorno di Jacobo e l'eccessiva cordialità dei marchesi, Leocadia invita sua figlia Angela a restare in allerta perché convinta che Cruz stia tramando qualcosa.

