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ANTICIPAZIONI10 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 11 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 11 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 ottobre

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa
Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 11 ottobre, Martina decide di continuare la sua relazione con Jacobo spinta dal senso di colpa.

Inoltre, la ragazza confessa ad Adriano di sentirsi a pezzi per il bacio che c'è stato tra loro. Angela affronta la prova del vestito sotto lo sguardo silenzioso di Curro, che rimane sconvolto dopo averla vista.

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