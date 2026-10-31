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ANTICIPAZIONI31 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 1 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 1 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 novembre

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 1 novembre, Alonso è particolarmente scosso per l'incontro con Curro, che non ha esitato a sparare contro il padre pur di non farlo avvicinare alla casa in cui sta curando Angela.

A palazzo non mancano i dissapori tra Leocadia e Margarita, con quest'ultima che confessa alla figlia Martina di essere molto delusa dal comportamento di Alonso.

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