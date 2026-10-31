Scopriamo cosa succederà domenica 1 novembre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 1 novembre, Alonso è particolarmente scosso per l'incontro con Curro, che non ha esitato a sparare contro il padre pur di non farlo avvicinare alla casa in cui sta curando Angela.



A palazzo non mancano i dissapori tra Leocadia e Margarita, con quest'ultima che confessa alla figlia Martina di essere molto delusa dal comportamento di Alonso.

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