La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda martedì 4 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Cihan e Melek in una scena de La notte nel cuore

Cihan è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest'ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio.

Nonostante le richieste di Bunyamin e dell'avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest'ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell'udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan.

Harika e Melek sono preoccupate per lui, mentre Esat si mostra freddo e distaccato.

Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada, ma torna a casa illeso.

Hikmet incontra Halil, con cui complotta per distruggere gli Sansalan e Tahsin, che lei considera suoi nemici.

Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno: è stato Serhat a sparargli, involontariamente.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE