Cihan è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest'ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio.
Nonostante le richieste di Bunyamin e dell'avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest'ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell'udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan.
Harika e Melek sono preoccupate per lui, mentre Esat si mostra freddo e distaccato.
Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada, ma torna a casa illeso.
Hikmet incontra Halil, con cui complotta per distruggere gli Sansalan e Tahsin, che lei considera suoi nemici.
Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno: è stato Serhat a sparargli, involontariamente.