La puntata integrale del 5 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia 2

Ceylin vuole presentare un'istanza di ricorso contro la detenzione di Ilgaz.

Nel frattempo, viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin, poiché accusata di aver aiutato Ozge a seppellire l'uomo che ha ucciso e Yekta diventa il suo legale.

Metin va a trovare Ilgaz.

Cinar colpisce Eyup e scopre sul suo telefono un video che incastra lui e Omer. Il video viene presentato in tribunale e, grazie a quello, Ilgaz viene assolto.

Omer viene dichiarato in arresto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE