La puntata integrale del 5 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin vuole presentare un'istanza di ricorso contro la detenzione di Ilgaz.
Nel frattempo, viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin, poiché accusata di aver aiutato Ozge a seppellire l'uomo che ha ucciso e Yekta diventa il suo legale.
Metin va a trovare Ilgaz.
Cinar colpisce Eyup e scopre sul suo telefono un video che incastra lui e Omer. Il video viene presentato in tribunale e, grazie a quello, Ilgaz viene assolto.
Omer viene dichiarato in arresto.