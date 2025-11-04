Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV05 novembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 4 novembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 4 novembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Negli episodi 90, 91 e 92 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 4 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cihan viene arrestato durante le nozze. Il comandante lo interroga in seguito all'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin.

Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada.

Hikmet coinvolge Halil nel suo piano per distruggere gli Sansalan e Tahsin.

Serhat confessa di aver sparato a Tahsin e quest'ultimo decide di affrontarlo.

Cihan viene rilasciato e parla con Tahsin.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 4 novembre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video