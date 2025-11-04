Negli episodi 90, 91 e 92 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 4 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cihan viene arrestato durante le nozze. Il comandante lo interroga in seguito all'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin.
Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada.
Hikmet coinvolge Halil nel suo piano per distruggere gli Sansalan e Tahsin.
Serhat confessa di aver sparato a Tahsin e quest'ultimo decide di affrontarlo.
Cihan viene rilasciato e parla con Tahsin.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 4 novembre su Canale 5.