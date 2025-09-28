La notte nel cuore, la puntata del 28 settembre in streaming
La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 28 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 28 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 28 settembre de La notte nel cuore.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La notte nel cuore: la trama del 28 settembre
Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat per conto di Cihan; il ragazzo, diffidente, fa per cacciarlo, ma Bünyamin forza la porta ed entra, ritrovandosi con una pistola puntata contro: Esat spara un colpo a un uomo della scorta e, nella colluttazione, per sbaglio, si ferisce al braccio con un altro colpo.
Intanto, nella villa Sansalan, Cihan sta raccogliendo le cose del fratellastro per mandarlo via; al suo arrivo, tra i due esplode una violenta discussione, che viene interrotta da Samet, il quale ordina a Cihan di lasciar perdere Esat.
Nel frattempo, Tahsin rassicura Sumru del suo sostegno, promettendo di rispettare la sua indipendenza e di essere semplicemente un compagno di vita.
Il giorno seguente, Tahsin e Sumru si presentano insieme in tribunale, dove incrociano lo sguardo ostile di Samet, deciso a rovinare la sua futura ex moglie. Intanto, Nuh, preoccupato per sua sorella gemella, ne parla con Sevilay.
