Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La notte nel cuore
SERIE TV
29 settembre 2025

La notte nel cuore, la puntata del 28 settembre in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 28 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 28 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 28 settembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Deniz Karabas (Esma) in una scena de La notte nel cuore
Deniz Karabas (Esma) in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 28 settembre

Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat per conto di Cihan; il ragazzo, diffidente, fa per cacciarlo, ma Bünyamin forza la porta ed entra, ritrovandosi con una pistola puntata contro: Esat spara un colpo a un uomo della scorta e, nella colluttazione, per sbaglio, si ferisce al braccio con un altro colpo.

Intanto, nella villa Sansalan, Cihan sta raccogliendo le cose del fratellastro per mandarlo via; al suo arrivo, tra i due esplode una violenta discussione, che viene interrotta da Samet, il quale ordina a Cihan di lasciar perdere Esat.

Nel frattempo, Tahsin rassicura Sumru del suo sostegno, promettendo di rispettare la sua indipendenza e di essere semplicemente un compagno di vita.

Il giorno seguente, Tahsin e Sumru si presentano insieme in tribunale, dove incrociano lo sguardo ostile di Samet, deciso a rovinare la sua futura ex moglie. Intanto, Nuh, preoccupato per sua sorella gemella, ne parla con Sevilay.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

AMORE

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

La notte nel cuore, il riassunto del 28 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, il riassunto del 28 settembre

I momenti più importanti degli episodi in onda del 28 settembre della serie turca La notte nel cuore

I momenti più importanti degli episodi in onda del 28 settembre della serie turca La notte nel cuore

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 30 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 30 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia 2, la puntata del 29 settembre

LA PUNTATA

Segreti di famiglia 2, la puntata del 29 settembre

La puntata del 29 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

La puntata del 29 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity