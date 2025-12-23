Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Halil in una scena de La notte nel cuore

Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto. Bunyamin, disperato per la perdita dell'eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l'agenzia di Perihan insieme a Canan.

Intanto, Esat confessa a Cihan di aver causato l'incidente di Melek e Sevilay; pentito, lo aiuta a far confessare Hikmet e poi rivela tutto alla famiglia, ottenendo il perdono.

Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati.

Dopo l'udienza, Esat finisce in carcere, mentre Esma promette di aspettarlo, sostenuta dalla famiglia.

Turkan viene licenziata per aver intrattenuto una relazione con Bunyamin, tuttavia Sumru la aiuta a trovare un nuovo lavoro.

Nazim fa andare Harika nel suo ufficio con un pretesto e i due si riconciliano e si mettono insieme.

Melek si reca in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru; Cihan la segue nel tentativo di chiedere il suo perdono e nella gioielleria entrano due rapinatori. Cihan copre Melek e un rapinatore gli spara. I medici decidono di non estrarre il proiettile dal corpo di Cihan per evitare complicazioni, ciò nonostante riescono a salvargli la vita.

Hikmet e Halil ricevono una fotografia di Tufan, che è riuscito a fuggire all'estero.

Tahsin e Sumru si sposano e al termine delle nozze Melek ha le contrazioni; viene portata in ospedale, dove dà alla luce la piccola Zuhal.

