LA PUNTATA29 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 29 gennaio in streaming

La puntata del 29 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 29 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 29 gennaio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Mert decide di cercare i soldi che Kadir ha nascosto per consegnare quel denaro alle ragazze vittime dell'associazione criminale. Quindi si reca in carcere da Kadir e, dopo averlo minacciato, quest'ultimo gli rivela che i soldi si trovano nel muro di un negozio di sua proprietà.

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren continuano a indagare sull'omicidio del padre di Meltem.

