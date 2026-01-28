La puntata integrale del 29 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Mert decide di cercare i soldi che Kadir ha nascosto per consegnare quel denaro alle ragazze vittime dell'associazione criminale. Quindi si reca in carcere da Kadir e, dopo averlo minacciato, quest'ultimo gli rivela che i soldi si trovano nel muro di un negozio di sua proprietà.
Nel frattempo, Ilgaz ed Eren continuano a indagare sull'omicidio del padre di Meltem.