Una nuova vita, la prima puntata in streaming

La prima puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la prima puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Vittoria Greco (Anna Valle) ha scontato sette anni di carcere per l'omicidio del marito Leonardo, proclamandosi da sempre innocente.
Riottenuta la libertà ritorna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo, cresciuto con la nonna e gli zii paterni, i Moser, influente famiglia del posto che cerca di osteggiare il riavvicinamento di Vittoria.
Sulla sua strada la donna incontra l'avvocato Marco Premoli, giunto nella stessa località nel tentativo di ritrovare la figlia Asia fuggita da Milano.
Nel corso della sua indagine personale Vittoria scopre alcuni indizi che gettano delle ombre sul passato di Leonardo e potrebbero rimettere in discussione la colpevolezza della donna.
Per questo motivo l'avvocato Premoli decide di assumerne la difesa, fin quando il ritrovamento della figlia Asia sembra intrecciarsi con il mistero dei Moser.
Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.