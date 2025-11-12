Tahsin in una scena de La notte nel cuore

Halil confida a Nuh e Melek di non aver mai usato violenza contro Sumru. Anzi, racconta che tra lui e la donna c'era un amore sincero, come testimoniano le fotografie che mostra ai figli: lui non l'ha mai violentata e anzi è stata lei a spezzargli il cuore quando lo ha lasciato. Nuh e Melek non credono alle parole di Halil e questi tenta di spararsi davanti a Nuh. Nuh impedisce ad Halil di uccidersi e inizia a pensare che Halil potrebbe aver detto loro la verità.

Harika vede Sevilay prelevare al bancomat una somma considerevole e insinua che Cihan le versi mensilmente uno stipendio; le due si punzecchiano a vicenda e Sevilay, nel reagire a una provocazione, le tira uno schiaffo.

