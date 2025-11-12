Catalogo
LA PUNTATA13 novembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 13 novembre in streaming

La puntata del 13 novembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 13 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 13 novembre

Yekta ed Eren in una scena di Segreti di famiglia 2Yekta ed Eren in una scena di Segreti di famiglia 2

Eren comunica che Ilgaz è morto e, in seguito, Metin ha un infarto e finisce in ospedale.

Ceylin è disperata e rivive nella sua mente alcuni ricordi con Ilgaz. Nel frattempo, Turgut va allo studio di Ceylin e trova il coltello con cui Parla ha ferito Eyup.

Eren va da Yekta e scopre alcuni dettagli sul comandante Rafet.

