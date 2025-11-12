Yekta ed Eren in una scena di Segreti di famiglia 2

Eren comunica che Ilgaz è morto e, in seguito, Metin ha un infarto e finisce in ospedale.



Ceylin è disperata e rivive nella sua mente alcuni ricordi con Ilgaz. Nel frattempo, Turgut va allo studio di Ceylin e trova il coltello con cui Parla ha ferito Eyup.



Eren va da Yekta e scopre alcuni dettagli sul comandante Rafet.

