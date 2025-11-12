La puntata integrale del 13 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren comunica che Ilgaz è morto e, in seguito, Metin ha un infarto e finisce in ospedale.
Ceylin è disperata e rivive nella sua mente alcuni ricordi con Ilgaz. Nel frattempo, Turgut va allo studio di Ceylin e trova il coltello con cui Parla ha ferito Eyup.
Eren va da Yekta e scopre alcuni dettagli sul comandante Rafet.