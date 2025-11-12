Dopo l'udienza davanti al Tribunale Civile di Roma per la richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, portata avanti dalla figlia Evelina Sgarbi, il critico d'arte ha parlato per la prima volta in tv.

Dopo mesi di silenzio e sporadiche apparizioni, Vittorio Sgarbi ha presentato il suo nuovo libro in un programma tv. “Evelina voleva attenzione, ha cercato di mettersi in evidenza, è quello che lei voleva e chiedeva. Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura”, ha dichiarato Sgarbi parlando della terzogenita.

A Dentro la notizia interviene Barbara Hary, ex compagna di Vittorio Sgarbi, per commentare lo stato di salute dell'uomo. “Andrea Scanzi è sempre stato un fiero avversario di Vittorio Sgarbi e spesso non sono vicina alle sue posizioni, ma lui ha parlato di rispetto per chi sta male. Lui non vede questo rispetto da parte delle persone che stanno intorno a Vittorio. Chi vuole davvero bene a Vittorio Sgarbi lo dovrebbe proteggere", è il commento di Barbara Hary sull'apparizione televisiva dell'uomo.

La donna chiarisce le posizioni e i desideri di sua figlia Evelina: "Mia figlia mi ha detto io non lo riconosco. È visibile che lui sia sofferente. A me è sembrata un'ostentazione, non mi è sembrata la messa in pratica di una passione. Mia figlia vuole chiarezza sulla sua condizione. Abbiamo bisogno di sapere come sta veramente".