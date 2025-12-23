L'atteso finale de La notte nel cuore, l'amata serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), è andata in onda martedì 23 dicembre su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis la puntata finale de La notte nel cuore.
Di seguito, scopriamo come finisce la serie tv turca.
Nell'episodio finale de La notte nel cuore, Melek va in una gioielleria per comprare un regalo per Sumru. Con l'intento di farsi perdonare, Cihan la segue e poco dopo entrano in negozio due rapinatori. Cihan copre Melek con lo scopo di proteggerla e viene colpito da un proiettile sparato da un rapinatore. In ospedale, i medici decidono di non estrarre il proiettile dal corpo di Cihan per scongiurare complicanze. Nonostante ciò, i dottori riescono a salvare la vita a Cihan.
Nel frattempo, Hikmet e Halil ricevono una fotografia di Tufan, che è riuscito a scappare all'estero.
La notte nel cuore finisce con Tahsin e Sumru che si sposano. A matrimonio terminato, Melek ha le contrazioni. La ragazza viene portata in ospedale, dove partorisce sua figlia, la piccola Zuhal.