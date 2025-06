Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda venerdì 27 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sevilay (Leyla Tanlar) ne La notte nel cuore

Nella nuova puntata di venerdì 27 giugno di La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), i Sansalan costringono Bunyamin a porgere le sue scuse a Cihan e Sevilay per le parole offensive pronunciate nei loro confronti.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 27 giugno

Grazie all'aiuto di un avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e fatto uscire di prigione.

Era stato accusato di aver provocato un incidente mortale ad Aksu, ma verrà fuori che alla guida della sua auto c'era un suo amico.

I preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay proseguono e finalmente arriva il giorno delle nozze. Nuh e Melek non riescono a credere che i due cugini si sposeranno.

