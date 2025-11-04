Nella nuova puntata di domenica 9 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Cihan viene rilasciato.
Accertata l'innocenza di Cihan, il procuratore ne dispone la scarcerazione. Una volta libero, Cihan si riunisce a Tahsin e, insieme, i due si confrontano con Nuh per mettere fine alle ostilità e sancire una pace duratura tra le loro famiglie.
La cena di armistizio, precedentemente programmata per il giorno in cui Tahsin è rimasto coinvolto nella sparatoria, si svolge in casa Yenishehirli, in presenza di tutta la famiglia. Durante il pasto, Esat non riesce a trattenersi e, dopo aver inveito contro suo fratello Cihan per essersi schierato dalla parte del nemico, si precipita fuori dall'abitazione, di fronte allo sgomento di tutti i presenti.