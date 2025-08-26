La notte nel cuore, le anticipazioni del 31 agosto
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 31 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 31 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 31 agosto
Sevilay è tenuta prigioniera da Cihan nella villa, mentre Melek, dopo aver ricordato il passato con Cihan, decide di non abortire e tenere il bambino.
Sumru, indirettamente, fa capire a Melek di aver preso la decisione giusta riguardo alla gravidanza.
