Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La notte nel cuore
SERIE TV
25 agosto 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 31 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nella nuova puntata di domenica 31 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 31 agosto

Bülent Polat (Bünyamin) e Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena di La notte nel cuore
Bülent Polat (Bünyamin) e Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena di La notte nel cuore

Sevilay è tenuta prigioniera da Cihan nella villa, mentre Melek, dopo aver ricordato il passato con Cihan, decide di non abortire e tenere il bambino.

Sumru, indirettamente, fa capire a Melek di aver preso la decisione giusta riguardo alla gravidanza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 27 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 27 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna, la puntata del 26 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 26 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni

entertaiment

George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni

Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia

Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia

Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe

lifestyle

Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe

Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore

Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity