Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 11 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mustafa mette alle strette Asuman e scopre che Yildiz è sposata con Halit. Quando Mustafa dice di voler andare da Yildiz, Asuman in preda alla rabbia lo accoltella.
Yildiz e Halit arrivano al commissariato di Bursa. Yildiz riesce a parlare con sua madre e scopre che Mustafa è suo padre. Sconvolta, dice ad Asuman che non la perdonerà mai per averle mentito per tutta la vita.
Nel frattempo, Halit raggiunge Mustafa, che è ricoverato in ospedale, e anche lui scopre la verità.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.