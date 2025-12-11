Catalogo
SERIE TV11 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'11 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 11 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'11 dicembre

Ender in una scena di Forbidden Fruit 2Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

Mustafa mette alle strette Asuman e scopre che Yildiz è sposata con Halit. Quando Mustafa dice di voler andare da Yildiz, Asuman in preda alla rabbia lo accoltella.

Yildiz e Halit arrivano al commissariato di Bursa. Yildiz riesce a parlare con sua madre e scopre che Mustafa è suo padre. Sconvolta, dice ad Asuman che non la perdonerà mai per averle mentito per tutta la vita.

Nel frattempo, Halit raggiunge Mustafa, che è ricoverato in ospedale, e anche lui scopre la verità.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

