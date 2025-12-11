Kay La Ferrera ospite a Verissimo

Un piccolo grande campione che con la sua magia ha appena vinto Tu Si Que Vales: domenica 14 dicembre a Verissimo non perdete Kay La Ferrera.

Classe 2015, a soli 10 anni Kay La Ferrera ha conquistato il pubblico e i giudici di Tu Si Que Vales con il suo talento e la sua passione per la magia. Di origini giapponesi grazie alla mamma, Kay di è avvicinato al mondo dell'illusionismo grazie a suo zio.

Il piccolo è molto legato alla sua famiglia, come si intuisce dalle sue parole nella clip di presentazione prima della finale del programma che lo ha visto vincitore: "Se dovessi vincere vorrei comprare degli attrezzi di magia e rifarei un viaggio in Giappone per rivedere i miei nonni".