Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ospiti a Verissimo

Hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island e ora sono pronti a raccontarci la loro vita da marito e moglie con una dolce sorpresa. Sabato 13 dicembre dalle 16.30, tornano a Verissimo Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island. Si conoscono da quando erano appena adolescenti, con una relazione iniziata sette anni prima della partecipazione al programma. Avevano scritto a Temptation Island per superare una crisi di fiducia causata dalle chat sospette di lui su siti di incontri, dove usava il nickname "American Boy".​



Dopo essere usciti separati dal programma, sono tornati insieme durante un secondo falò di confronto. Poco tempo dopo è arrivata la proposta di matrimonio a Uomini e Donne. Si sono sposati lo scorso luglio e ora sono pronti a raccontare la loro nuova vita da marito e moglie.