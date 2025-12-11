Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ospiti a Verissimo

Hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island e ora sono pronti a raccontarci la loro vita da marito e moglie con una dolce sorpresa. Sabato 13 dicembre dalle 16.30, tornano a Verissimo Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.
Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island. Si conoscono da quando erano appena adolescenti, con una relazione iniziata sette anni prima della partecipazione al programma. Avevano scritto a Temptation Island per superare una crisi di fiducia causata dalle chat sospette di lui su siti di incontri, dove usava il nickname "American Boy".
Dopo essere usciti separati dal programma, sono tornati insieme durante un secondo falò di confronto. Poco tempo dopo è arrivata la proposta di matrimonio a Uomini e Donne. Si sono sposati lo scorso luglio e ora sono pronti a raccontare la loro nuova vita da marito e moglie.