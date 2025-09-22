Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 28 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di domenica 28 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Melek in pericolo di vita.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 28 settembre

Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.

Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.

