La notte nel cuore
La notte nel cuore
22 settembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 28 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 28 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di domenica 28 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Melek in pericolo di vita.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 28 settembre

Sevilay (Layla Tanlar) in La notte nel cuore

Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.

Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.

