La notte nel cuore, le anticipazioni del 28 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 28 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 28 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Melek in pericolo di vita.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 28 settembre
Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.
Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.
Leggi anche
lifestyle
Dal castello medievale al giardino rinascimentale, l’autunno italiano sboccia tra mostre-mercato e rassegne floreali. Una guida chic e colta per amanti della natura, anche dilettanti curiosi
Dal castello medievale al giardino rinascimentale, l’autunno italiano sboccia tra mostre-mercato e rassegne floreali. Una guida chic e colta per amanti della natura, anche dilettanti curiosi
Recap
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
SERIE TV
La seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 va in onda martedì 23 settembre su Canale 5
La seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 va in onda martedì 23 settembre su Canale 5