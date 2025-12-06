Catalogo
SERIE TV06 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'8 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 8 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 8 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e i bambini sono a casa di Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede l'8 dicembre

Bahar e i bambini si trovano a casa di Nezir e, nonostante vengano trattati con ogni riguardo, sono profondamente spaventati.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

