Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 8 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e i bambini sono a casa di Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede l'8 dicembre

Bahar e i bambini si trovano a casa di Nezir e, nonostante vengano trattati con ogni riguardo, sono profondamente spaventati.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20.

