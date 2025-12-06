Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV06 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 8 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Yildiz e Kemal in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz e Kemal in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 8 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 dicembre

Kemal cercherà di riconquistare Zehra, ma la ragazza non sa più che cosa pensare.

Halit farà capire alla figlia che il suo rapporto con Kemal deve cessare: per questo motivo, decide di ridare a Kemal i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla Holding.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video