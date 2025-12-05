Nei nuovi episodi di Io sono Farah, andati in onda venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Farah non si fida più di Mehmet e ha un duro scontro con lui.

Farah e suo figlio Kerim si trasferiscono nel tecnologico appartamento di Tahir. Tahir chiede a Farah se ha avuto contatti con Mehmet.

Farah scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio. Dopo una lite con Tahir, Farah lascia la casa dell'uomo.

Vera propone un accordo a Farah in cambio del suo silenzio.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah andate in onda il 5 dicembre su Canale 5.

