Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La notte nel cuore
SERIE TV
24 settembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 25 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda giovedì 25 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nella nuova puntata di giovedì 25 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Melek in pericolo di vita.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 25 settembre

Sevilay (Layla Tanlar) in La notte nel cuore

Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.

Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, le trame della settimana

SERIE TV

La forza di una donna, le trame della settimana

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Giovanni Terzi: "Io e Simona Ventura minacciati di morte da uno stalker"

CRONACA

Giovanni Terzi: "Io e Simona Ventura minacciati di morte da uno stalker"

Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce

Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce

Liliana Resinovich, Sebastiano contro Claudio: "Che si vergogni"

CRONACA

Liliana Resinovich, Sebastiano contro Claudio: "Che si vergogni"

Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia

Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia

Milano Fashion Week SS26: Fendi, la vera eleganza italiana nel dna della maison

fashion

Milano Fashion Week SS26: Fendi, la vera eleganza italiana nel dna della maison

Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue

Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity