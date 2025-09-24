La notte nel cuore, le anticipazioni del 25 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda giovedì 25 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 25 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Melek in pericolo di vita.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 25 settembre
Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.
Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.
