La puntata integrale del 25 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 25 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Ilgaz ha seguito Ceylin fino al suo studio per proteggerla e si addormenta in macchina, Ceylin lo vede e lo fa salire. Ovviamente l'attrazione fra loro è tale che finiscono col fare l'amore. Ma il mattino dopo sembrano entrambi pentiti.

Ilgaz va in centrale per interrogare di nuovo Sultan e Ceylin va a prendere Tolga cui mostra la sua auto nuova. Cinar fa un patto con il tizio che deve punire. Intanto hanno convocato la famiglia della sposa perché hanno scoperto che Sultan assume regolarmente il farmaco trovato nel sangue di Ferda. La donna si difende dicendo di avergliene data soltanto due capsule per calmarla. Le analisi della scientifica le danno ragione e la donna viene rilasciata.

Nel frattempo vengono fuori una serie di accuse: che Sultan essendo sterile voleva adottare Ferda e soprattutto che Ismet ha venduto la sorella alla famiglia di Salim per saldare un debito di gioco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE