La notte nel cuore
La notte nel cuore
SERIE TV
19 agosto 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 24 agosto

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 24 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La notte nel cuore, Sevilay
Sevilay, interpretata dall'attrice Leyla Tanlar, in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore, la nuova serie tv turca con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), torna domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Nella nuova puntata, Sevilay accusa Cihan.

La notte nel cuore: come è finita l'ultima puntata del 3 agosto

Nell'ultima puntata in onda il 3 agosto su Canale 5 e disponibile on demand su Mediaset Infinity, Tahsin chiede un incontro con Cihan e Samet: i due temono che Tahsin abbia saputo dei loro debiti, invece l'uomo rivela di aver saputo che Samet è guarito dal cancro già da due anni. Nihayet, furiosa per come è stata trattata da Hikmet, incontra Sevilay e le rivela che è stata adottata. Sevilay, sconvolta, prende un coltello e lo punta prima alla gola di Hikmet e poi alla gola di Samet. Sumru si reca al negozio di tappeti del signor Gürcan e gli chiede di essere assunta. Melek scopre di essere incinta.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 24 agosto

Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Sevilay scoppia in lacrime e inveisce contro Cihan per averle mentito. Nihayet riceve la visita di Hikmet infuriata per il segreto che l'anziana donna ha rivelato a Sevilay. Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti e può iniziare così a contribuire alle spese di mantenimento nella casetta dove ha trovato alloggio con sua madre ed Enise. Melek, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta, non sa ancora cosa fare. Sevilay chiede a Hikmet, davanti a tutta la famiglia, chi siano i suoi veri genitori. A una battuta infelice di Esat su di lei, Cihan perde il controllo e prende una decisione drastica.

