Burak Tozkoparan (Cihan) in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 2 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 2 novembre

Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo.

Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh perché credono che debba imparare la lezione e maturare.

Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati.

Esma cerca di farsi valere nei confronti di Esat, arrivando a chiuderlo a chiave in camera da letto insieme a lei e la tensione tra i due cresce.

