SERIE TV28 ottobre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 29 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 29 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Durante la festa organizzata dagli Aydin, Irem infila di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal, sotto lo sguardo attento di Zehra.

Zehra intuisce subito un secondo fine in quel gesto.

