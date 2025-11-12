Nella nuova puntata di mercoledì 12 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay tira uno schiaffo ad Harika.
Harika vede Sevilay prelevare al bancomat del denaro e insinua che Cihan le versi mensilmente una sorta di stipendio; le due ragazze si punzecchiano a vicenda e Sevilay, nel reagire a una provocazione, tira uno schiaffo ad Harika.
Hikmet presenta Halil a Esat. Nel frattempo, Cihan, appreso che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, si reca alla villa proprio mentre Hikmet è insieme a Halil. Cihan fa uscire la donna per affrontarla e per chiederle di revocare la tutela.