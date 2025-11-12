Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV12 novembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 12 novembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda mercoledì 12 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella nuova puntata di mercoledì 12 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay tira uno schiaffo ad Harika.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 12 novembre

Ece Uslu (Sumru) in La notte nel cuoreEce Uslu (Sumru) in La notte nel cuore

Harika vede Sevilay prelevare al bancomat del denaro e insinua che Cihan le versi mensilmente una sorta di stipendio; le due ragazze si punzecchiano a vicenda e Sevilay, nel reagire a una provocazione, tira uno schiaffo ad Harika.

Hikmet presenta Halil a Esat. Nel frattempo, Cihan, appreso che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, si reca alla villa proprio mentre Hikmet è insieme a Halil. Cihan fa uscire la donna per affrontarla e per chiederle di revocare la tutela.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video